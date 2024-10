Smart City Index: So sind Deutschlands Städte digital aufgestellt

1 Bayerns Landeshauptstadt München ist Spitzenreiter im Smart City Index 2024. Foto: imago/Christian Offenberg

Quo vadis, Digitalisierung? Diese Frage stellt der Digitalverband Bitkom alljährlich den deutschen Städten und erstellt daraufhin ein Ranking. Das sind die Ergebnisse für 2024.











"Die Digitalisierung macht vor nichts Halt", heißt es oft, aber manchmal wird auch hinzugefügt, dass es in Deutschland etwas länger dauert. Um zumindest innerhalb Deutschlands eine Vergleichbarkeit zu schaffen, untersucht der Digitalverband Bitkom in seinem Smart City Index jährlich deutsche Städte auf ihren Digitalisierungsgrad. Dabei werden fünf Kategorien untersucht: Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft und Bildung. Das sind die Ergebnisse in diesem Jahr.