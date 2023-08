Das Italien-Tief, das derzeit in vielen Teilen Österreichs für heftigen Regen und Unwetter sorgt, führt auch in Slowenien zu einer dramatischen Lage. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen im Nordosten und im Zentrum des Landes sterben drei Menschen.

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen im Nordosten und im Zentrum Sloweniens sind drei Menschen ums Leben gekommen. „In den vergangenen 24 Stunden sind drei Menschen bei wetterbedingten Vorfällen gestorben“, sagte Polizeisprecherin Maja Adlesic am Freitag (4. August).

In einer Bergregion wurden demnach nach einem Sturm die Leichen von zwei niederländischen Touristen gefunden. Außerdem sei eine Frau in einem Überschwemmungsgebiet ums Leben gekommen.

Dramatische Lage in weiten Teilen des Landes

Das Hochwasser zerstörte Brücken und mehrere Häuser, berichtet die Nachrichtenwebsite „N1 Info“. In rund 16 000 Haushalten fiel der Strom aus. „Einige Gebiete sind vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten und die Kommunikation ist auch schwierig“, teilte Zivilschutz-Vertreter Srecko Sesta mit.

Das Nachbarland Kroatien versetzte seine Einsatzkräfte wegen befürchteter Ausweitung der Überschwemmungen in Alarmbereitschaft. Im Norden des Landes stiegen die Wasserstände der Flüsse stark an. Dort war es Mitte Mai zu Überschwemmungen infolge schwerer Unwetter gekommen.

Tornado fegt über Slowenien hinweg

Erst am Dienstagabend (1. August) war ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometer über Slowenien hinweggefegt, Er traf die Ortschaft Koseze bei Ilirska Bistrica besonders schwer. Die Gemeinde liegt auf der Urlaubsroute vieler Kroatien-Urlauber. In Koseze wurden zahlreiche Dächer abgedeckt und Gebäude beschädigt.

Auf unserer Karte sehen Sie, welche Gebiete in Slowenien und Österreich betroffen sind:

Slowenien: Ljubljana, Maribor, Celje, Ravne na Koroskem

In der Hauptstadt Ljubljana und in den Städten Maribor und Celje ertönten Sirenen, nachdem die Umweltbehörde des EU-Landes wegen heftiger Regenfälle, die in der Nacht einsetzten, die höchste Alarmstufe rot ausgerufen hatte. Die Armee unterstützte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei den Rettungs- und Bergungseinsätzen.„Die Lage ist ernst“, erklärte Verteidigungsminister Marjan Sarec.

In Ravne na Koroskem, rund 60 Kilometer nordöstlich von Ljubljana, wurden weiter Teile der Stadt komplett überflutet.

Ravne na Koroskem ist von den Wassermassen überflutet worden Foto: AP/dpa/Gregor Ravnjak

Bergunje

Im nordslowenischen Begunje nahe der Grenze zu Österreich wurde ein psychiatrisches Krankenhaus evakuiert, weil dort Keller und Erdgeschoss überflutet wurden. Die Patienten wurden in anderen Einrichtungen untergebracht.

SeebergsattelRaunjak, Loiblpass

Eisenbahnschienen und Autobahnen wurden überflutet, Katastrophenschützer mussten Menschen vor den Fluten retten, zum Teil mit Hilfe von Helikoptern. Zahlreiche Grenzübergänge, etwa der Seebergsattel, der Grenzübergang Raunjak und der Loiblpass, sind wegen Überflutungen oder Murenabgängen gesperrt. Eine Autobahn aus Ljubljana in den Norden des Landes wurde wegen Überschwemmungen gesperrt.

Skofia Loka, Gorenjska

In Skofja Loka, 20 Kilometer nordwestlich von Ljubljana, wurden zahlreiche Gebäude überflutet. Straßen standen unter Wasser und waren unpassierbar. In der gesamten Region Gorenjska (Oberkrain), die im Norden an Österreich grenzt, kam es zu Überschwemmungen und Straßensperren.

Nazarje, Ljubno ob Savinji

Der Haushaltsgerätehersteller Hisni Aparati in Nazarje, 70 Kilometer nordöstlich von Ljubljana, musste wegen der Überflutung seines Betriebsgeländes die Produktion unterbrechen.

Der Gewerbepark im nahe gelegenen Ort Ljubno ob Savinji sei praktisch zerstört worden, nachdem die Savinja, ein Nebenfluss der Save, aus ihren Ufern getreten war und das gesamte Gelände überflutet hatte.

Österreich: Kärnten

Starke Regenfälle haben im Süden Österreichs in der Nacht zum Freitag Überflutungen sowie Schlamm- und Gerölllawinen ausgelöst. Die Straßenverbindungen zu einigen Ortschaften im Bundesland Kärnten waren unterbrochen, wie örtliche Behörden mitteilten. Schäden an Personen seien nicht gemeldet worden.

Völkermarkt: Besonders betroffen war unter anderem der Bezirk Völkermarkt im Bundesland Kärnten. Die Behörden riefen dort die Menschen auf, nur unbedingt notwendige Fahrten mit ihren Autos zu erledigen. Angesichts der Wassermassen wurde die Hilfe des Bundesheeres angefordert.

St. Paul im Lavanttal: In St. Paul im Kärntner Lavanttal wurden die Bürger aufgerufen, nicht in Keller zu gehen, sich in oberen Stockwerken aufzuhalten und Brücken zu meiden.

Nach Angaben des Autofahrerclubs ÖAMTC waren zahlreiche Grenzübergänge zwischen Österreich und Slowenien wegen Überflutungen und Schlamm- und Gerölllawinen gesperrt, darunter der Loiblpass. Als Ausweichroute stand nur der Karawankentunnel zur Verfügung.

Österreich: Burgenland, Steiermark

Jennersdorf: Im Bundesland Burgenland wurden im Bezirk Jennersdorf über Nacht 70 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Feuerwehren rückten aus, um Wasser abzupumpen und umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Auch in der Steiermark kam es zu Überflutungen. Laut dem Versorger Energie Steiermark waren am Freitagvormittag rund 4000 Haushalte ohne Strom.