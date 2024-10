Slowakei: Pilzsammler verblutet nach Bären-Attacke

1 Tödliche Bären-Attacke in der Slowakei (Symbolbild) Foto: dpa/Milan Kapusta

Auf der Suche nach Pilzen wird ein Mann in unwegsamem Gelände in der Slowakei von einem Braunbären attackiert. Er erliegt noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.











Ein Braunbär hat in der Slowakei einen Pilzsammler angegriffen und tödlich verletzt. Der 55-Jährige war in Begleitung einer anderen Person in einem Waldgebiet in der Nähe des Dorfes Hybe unterwegs, als der Bär angriff, wie eine Sprecherin der Polizei der Onlineausgabe der Zeitung „Sme“ sagte. Das Team eines herbeigerufenen Rettungshubschraubers konnte den Schwerverletzten in dem unwegsamen Gelände orten und ließ einen Sanitäter mit einer Seilwinde zu ihm hinab.