Slow Food Messe: Wer weniger gespritzten Wein will, muss ihn auch trinken

Winzer aus der Region machen Werbung für pilzwiderstandsfähige Sorten. Sie gelten als die Zukunft des Weinbaus – kommen aber nur bedingt an. Jetzt kann man sie probieren.
Es ist eine klassische Zwickmühle, in der sich die Winzer im Ballungsraum Stuttgart befinden: Spritzen sie ihre Reben, ernten sie kritische Blicke von den vielen Spaziergängern in den Weinbergen, stellen sie ihren Kunden eine Flasche Sauvitage zum Probieren hin, fällt die Reaktion ähnlich aus. „Dieses Thema beschäftigt uns alle“, sagt Timo Saier. Beim Betriebsleiter des Weinguts der Stadt Stuttgart haben sich deshalb ein paar Kollegen zusammengefunden, um Werbung für die pilzwiderstandsfähigen Sorten zu machen. Piwis, wie sie abgekürzt genannt werden, haben einen großen Vorteil: Sie benötigen 80 Prozent weniger Pflanzenschutz als Riesling, Weißburgunder, Trollinger, Spätburgunder oder Merlot. „Aber bei den Kunden haben sie nicht die Akzeptanz wie die klassischen Sorten“, erklärt Timo Saier die Zwickmühle.