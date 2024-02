Sie gehörten neben Metallica, Megadeth und Anthrax zu den Big Four des Thrash Metal und begeisterten seit den frühen 1980er Jahren ihre Fans, bis 2019 endgültig Schluss war - endgültig? Nein, denn Slayer haben ihr Comeback angekündigt.

Nach ihrem letzten Konzert am 30. November 2019 in Los Angeles schien der Split unumkehrbar und nachdem Gitarrist Kerry King für den 17. Mai 2024 sein erstes Soloalbum „From Hell I Rise“ ankündigte, konnte wirklich niemand mehr mit einer Reunion der Thrash-Legenden rechnen – zumal laut King zwischen ihm und Sänger Tom Araya eher Funkstille herrschen soll.

„It gets you when you least expect it“

Doch nun haben Slayer auf ihrem Instagram-Account mit den Worten „It gets you when you least expect it“ (“Es erwischt dich, wenn du es am wenigsten erwartest”) zwei Konzerttermine angekündigt. Am 22. September 2024 werden die Thrasher beim Riot Fest in Chicago und am 27. September beim Louder Than Life Festival in Louisville ihren Fans nach fast fünfjähriger Pause wieder in gewohnter Manier einheizen. In Louisville werden neben Slayer auch Bands wie Slipknot, Mötley Crüe und Korn auftreten.

Da das Ankündigungsvideo die Band in ihrer bislang letzten Besetzung zeigt, ist davon auszugehen, dass neben Tom Araya und Kerry King auch Gitarrist Gary Holt und Drummer Paul Bostaph mit von der Partie sein werden.

Ob sich die Fans auf neues Songmaterial freuen dürfen und ob Slayer auch in Deutschland wieder für Furore sorgen werden, ist noch nicht bekannt.