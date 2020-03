Skybar in Schorndorf

1 Für die Skybar im Schorndorfer Postturm ist ein neuer Pächter gefunden. Der ist bereits dabei, die Bar umzubauen. Foto: Gottfried Stoppel

Ein Stuttgarter Gastronom wird neuer Betreiber der Schorndorfer Skybar. Der Umbau hat begonnen, die Wiedereröffnung ist vor den Sommerferien geplant. In der vierten Etage ist eine Smokerlounge geplant.

Schorndorf - Die Skybar über den Dächern von Schorndorf ist wieder vermietet. Wie der Verpächter Gerald Feig mitteilt, wird ein erfahrener Stuttgarter Gastronom in die obersten beiden Etagen des Postturms einziehen. Den Namen nennt er noch nicht, da der neue Betreiber sich selbst noch äußern wolle. Zudem soll die Bar um eine Smokerlounge in der vierten Etage erweitert werden. „Das Highlight wird eine 120 Quadratmeter große Terrasse mit dem Blick auf den unteren Marktplatz“, heißt es in einer Mitteilung der Flex Fonds Gruppe, zu welcher der Postturm gehört.

Mit den Umbaumaßnahmen sei bereits begonnen worden, die Wiedereröffnung ist noch vor den Sommerferien geplant. Der neue Betreiber beabsichtige, rund 300 000 Euro in die Bar zu investieren. Der Pachtvertrag ist langfristig angelegt; er läuft über zehn Jahre. Für den Vermieter sei ein ausschlaggebender Punkt gewesen, dass zwei Geschäftsführer der neuen Betreibergesellschaft aus Schorndorf kommen würden, vor Ort seien und den Barbetrieb im Auge behalten wollten. „Mit dem Abschluss eines neuen Pachtvertrages soll die Erfolgsstory der Bar durch die neuen Betreiber ihre Fortsetzung finden“ sagt Gerald Feig.

Tatsächlich war der Barbetrieb Ende vergangenes Jahres unter eher unrühmlichen Umständen beendet worden. Der bisherige Pächter war Alexander Dohnt gewesen. Zwischen ihm und Gerald Feig hatte es im Laufe der Jahre einige Konflikte gegeben – um den Küchenbetrieb, um Aufzugsstörungen, um Baumängel, um Mietrückstände und -minderungen. „Erfreulich ist, dass wir mit dem ehemaligen Pächter der Taos Bar, Alexander Dohnt, eine einvernehmliche und friedliche Lösung gefunden haben“, sagt Gerald Feig in der Pressemitteilung.