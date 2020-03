1 Der Bezahlsender Sky wird an den kommenden Spieltagen seine Konferenzschaltungen frei empfangbar zeigen. Foto: dpa/Jan Woitas

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat sich entschlossen, die Konferenzen der ersten und zweiten Liga für alle Interessieren frei zugänglich zu zeigen. Dies soll vorerst für die kommenden beiden Spieltage gelten.

Stuttgart - Die kommenden beiden Spieltage in der ersten und zweiten Liga Deutschlands sollen Stand Donnerstagvormittag durchgeführt werden. Teils ohne Zuschauer als sogenannte Geisterspiele, teils vor Zuschauern, wie etwa das VfB-Spiel am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker) beim SV Wehen Wiesbaden. In anderen Ligen – beispielsweise in der 3. Liga – wurde der Spielbetrieb vorerst ausgesetzt oder komplett gestoppt, etwa in der DEL, der deutschen Eishockey-Liga.

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat nun kommuniziert, die Konferenzschaltungen der beiden obersten deutschen Ligen „aufgrund der Ausnahmesituation“ für alle frei empfangbar über seinen Kanal „Sky Sport News HD“ zu zeigen. Ein Abonnement ist dafür nicht nötig. „In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt - auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, sodass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können“, wird Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Lediglich die Einzelspiele werden weiterhin nur hinter der Bezahlschranke zu sehen sein. Die Regelung soll vorerst für die kommenden beiden Spieltage gelten.