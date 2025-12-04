Welche Titel wurden 2025 bei Sky und Wow am häufigsten angesehen? Die neue Jahresauswertung liefert eine klare Reihenfolge: "The Rookie" führt das Entertainment-Ranking an - dicht gefolgt von "The Last of Us" und "And Just Like That...". Auch mehrere Sky Original Dokus finden sich in den Top Ten.

Das Jahr 2025 bot ein breites Programm an Serien, Dokumentationen und Filmhighlights auf den diversen Streamingplattformen. Mit der Veröffentlichung der neuen Jahrescharts zeigt Sky nun, welche Titel im linearen Programm und auf dem hauseigenen Streamingdienst Wow die größte Aufmerksamkeit erzielten. An der Spitze des Entertainment-Rankings steht dabei die Polizeiserie "The Rookie". Die siebte Staffel des Dramas erreicht in diesem Jahr den ersten Platz - und für Anfang 2026 ist bereits eine weitere Staffel angekündigt, die erneut bei Sky und Wow erscheinen wird.

Serien dominieren die Spitzengruppe Auf Rang zwei folgt mit "The Last of Us" eine weitere Serie mit ihrer zweiten Staffel. Die Adaption der Videospielreihe setzte ihre erzählerische Linie fort und fand 2025 erneut ein großes Publikum. Platz drei geht an "And Just Like That...". Die dritte Staffel der "Sex and the City"-Nachfolgeserie knüpfte an bekannte Figuren und Motive an und behauptete sich damit stabil im Programm.

Mit "Welcome to Derry" belegt ein prominenter Horror-Neueinsteiger den vierten Platz. Die Serie erweitert das von Stephen King (78) geschaffene "Es"-Universum um eine eigene Vorgeschichte. Direkt dahinter folgt "The White Lotus" auf Rang fünf. Die dritte Staffel des vielfach ausgezeichneten Formats präsentierte ein neues Ensemble rund um Patrick Schwarzenegger (32) und mit Thailand auch einen neuen Schauplatz. Damit gehört die Serie erneut zu den aufmerksamkeitsstarken Produktionen des Jahres.

Dokus im Zentrum des Mittelfelds

Im Mittelfeld des Rankings folgen drei dokumentarische Formate. "Rudi Völler - Es gibt nur einen" erreicht Platz sechs und zeichnet den Weg des langjährigen Fußballprofis, Managers und DFB-Teamchefs nach. Auf Platz sieben steht "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?", das sich mit den Hintergründen des Flugzeugabsturzes von 2015 befasst. Rang acht geht an "Die Nacht von Paris - Terror im Stade de France", das die Geschehnisse rund um die Anschläge vom 13. November 2015 in der französischen Hauptstadt rekonstruiert.

Abgeschlossen wird die Top Ten dann wieder von zwei Serien: "Ghosts" mit seiner vierten Staffel auf Platz neun und "Blue Bloods - Crime Scene New York" auf Rang zehn.

Diese Serien und Filme setzten sich außerdem durch

Neben dem übergreifenden Entertainment-Ranking hat Sky auch die erfolgreichsten Titel einzelner Segmente ausgewertet. In den Serien-Top-Ten entsprechen die ersten fünf Plätze logischerweise auch der Entertainment-Gesamtliste; vervollständigt wird das Ranking durch "Ghosts", "Blue Bloods - Crime Scene New York", "S.W.A.T.", "Chicago Fire", sowie die sechste Staffeln von "FBI: Special Crime Unit".

Auch das Cinema-Ranking wurde veröffentlicht: Platz eins belegt der Katastrophenfilm "Twisters", gefolgt von "Ich - Einfach unverbesserlich 4" und "Gladiator II". Auf den weiteren Rängen finden sich die Titel "Final Destination 6: Bloodlines", "Borderlands", "Ein Minecraft Film", "Weekend in Taipei" und "Konklave". Die Plätze neun und zehn gehen an "Mr. No Pain" sowie das Kriegsdrama "Arctic Convoy - Todesfalle Eismeer".

Im Factual-Bereich folgt nach "Rudi Völler", "Germanwings" und "Die Nacht von Paris" die Formate "Diese Ochsenknechts", "Das Nazi-Kartell", "Mythos Borussia", die True-Crime-Doku "Der Green River Killer", das Crime-Format "Der Tote von nebenan", die Betrugsserie "Love Scam" sowie "Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/25".