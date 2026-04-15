Sky stellt neue Doku-Projekte vor: Ralf Schumacher verrät erste Details zur Hochzeit

Sky setzt auf große Gefühle: Die Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!" begleitet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei ihrer Hochzeit. Erste Details zu den Vorbereitungen, der Feier und den Gästen haben die beiden bei der Präsentation verraten.
Rund 100 Gäste sind zur Hochzeit von Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) eingeladen - und doch können Millionen Deutsche bei den Vorbereitungen und der dreitägigen Feier in Saint-Tropez an der französischen Riviera dabei sein. Das Sky Original "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!" zeigt ihren großen Tag ab dem 21. Mai in vier Folgen.