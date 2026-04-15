Sky stellt neue Doku-Projekte vor: Ralf Schumacher verrät erste Details zur Hochzeit

Sky setzt auf große Gefühle: Die Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!" begleitet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei ihrer Hochzeit. Erste Details zu den Vorbereitungen, der Feier und den Gästen haben die beiden bei der Präsentation verraten.

Rund 100 Gäste sind zur Hochzeit von Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) eingeladen - und doch können Millionen Deutsche bei den Vorbereitungen und der dreitägigen Feier in Saint-Tropez an der französischen Riviera dabei sein. Das Sky Original "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!" zeigt ihren großen Tag ab dem 21. Mai in vier Folgen.

Bei der Sky-Programmvorstellung in München gestand Bousquet-Cassagne, mit Blick auf die Hochzeit "ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt" zu sein, betonte aber zugleich seine Vorfreude. Zu den Gästen zählen auch Schumachers Vater Rolf sowie sein Sohn David (24). Letzterer wird, wie ein Trailer zeigt, ebenfalls in der Doku zu sehen sein.

Wer nimmt welchen Namen an?

Dass Kameras sie bei den Vorbereitungen und der Feier begleiten, "war gar kein Thema und kein Problem, im Gegenteil", sagte Schumacher. Mit der Doku wolle das Paar Einblicke in sein Leben geben und zugleich die Chance nutzen, "gewissen Vorurteilen auch mal vorauszueilen". Im Gespräch mit spot on news ergänzte Bousquet-Cassagne, dass die Idee zur filmischen Begleitung nach Schumachers Coming-out entstand, auch vor dem Hintergrund der vielen positiven Reaktionen.

Die Hochzeitsplanung läuft inzwischen auf Hochtouren - und zwar sehr harmonisch. "Wir haben nie über etwas diskutiert. Wir haben die gleichen Vorstellungen", schwärmt Schumacher. Eine Hochzeitsplanerin unterstütze sie.

Auch die Namensfrage ist bereits geklärt: Bousquet-Cassagnes neuer Nachname werde "auf jeden Fall sehr, sehr lang, weil er seinen Familiennamen in Frankreich nicht ablegen kann", erklärte Schumacher auf dem Event. "Er hat ja schon einen Doppelnamen und dementsprechend kommt noch Schumacher obendrauf."

Die ersten beiden Episoden der Hochzeitsdoku erscheinen ab dem 21. Mai bei Sky Deutschland und Wow, Folge drei am 28. Mai und das Finale rund um die Hochzeitsfeier am 6. Juni. Zudem wird die Serie linear auf Sky One jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Zweite Staffel von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" kommt im Herbst

Auch Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Yeliz Koc (32) gewähren weitere Einblicke in ihr Privatleben: Im Herbst 2026 startet die zweite Staffel der Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" mit sechs Folgen. Das ehemalige Paar steht dabei vor der Herausforderung, den Alltag als Patchworkfamilie und als Team für Tochter Snow zu meistern - was nicht immer gelingt. "Überforderung, den Anforderungen gerecht zu werden, und Enttäuschung über gebrochene Versprechen, führen zu Streit und öffentlichem Schlagabtausch - und zur Frage, kann dieses Familienkonstrukt noch weiter funktionieren?", heißt es in der Beschreibung.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Familie Ochsenknecht: Die Serie "Diese Ochsenknechts" geht ab dem 21. Mai in die fünfte Staffel. Acht Folgen sind geplant, die die Familie unter anderem in Deutschland, Österreich, Dubai, Südafrika und bei einem Jungstrip nach Lappland zeigen.

Mehrere Dokus über Sportikonen geplant

Darüber hinaus richtet der Sender den Blick auf Sportlegenden. Die Dokumentation "Lothar Matthäus" (Arbeitstitel) folgt dem Leben von Lothar Matthäus rund um den Globus und soll 2027 erscheinen. Für 2026 ist die Filmdokumentation "Müller-Wohlfahrt" (Arbeitstitel) geplant, die sich dem Leben des renommierten Sportmediziners Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt widmet. Neben ihm kommen auch prominente Wegbegleiter wie Usain Bolt, Katarina Witt und Joachim Löw zu Wort.

In "Simon Messner" (Arbeitstitel) steht der Sohn der Bergsteiger-Legende Reinhold Messner im Mittelpunkt. Die Doku zeigt ihn laut Sender bei der "Erstbesteigung eines abgelegenen Gipfels in Pakistan" und soll Ende 2026 erscheinen. Ebenfalls für dieses Jahr angekündigt ist die Sky-Original-Dokumentation "Mein Mann. Mein Mörder." (Arbeitstitel), die den Fall des Doppelmörders Winfried B. beleuchtet, aber die Opfer in den Vordergrund rücken soll.