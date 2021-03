Ronaldos Zukunftspläne sorgen bei Aogo und Co. für Lachanfall

1 Der ehemalige VfB Spieler Dennis Aogo ist seit fast einem halben Jahr bei Sky als Experte tätig. Foto: imago images/Joachim Sielski

Die Spekulationen rund um die Zukunftspläne von Cristiano Ronaldo sorgen bei der Sky-Expertenrunde für einem Lachanfall. Nur langsam kann sich die Runde mit dem ehemaligen VfB-Spieler Dennis Aogo wieder beruhigen.

Stuttgart - Nach dem überraschenden Aus im Achtelfinale der Champions League von Juventus Turin, führte die Expertenrunde bei Sky auch eine Diskussion über die Zukunft des portugiesischen Superstars Cristiano Ronaldo. Neben einem möglichen Wechsel zu seinem Ex-Verein Manchester United oder einem Karriereende nach zwei Jahren in Amerika, hatte Sky-Experte Didi Hamann noch einen Tipp parat, der in eine ganz andere Richtung ging. „Ein Ex-Kollege welcher lange mit ihm gespielt hat, meinte zu mir, dass er Schauspieler wird“, so die Spekulation des Sky-Experten zu Ronaldo.

Bei der Runde mit dem ehemaligen VfB-Spieler Dennis Aogo führte diese Nachricht zu einem Lachanfall. Nur schwer konnte die Runde sich wieder beherrschen und weiter durch die Sendung führen.

Dennis Aogo postete daraufhin Ausschnitte aus der Sendung auf seinen Social-Media-Kanälen mit der Überschrift: „Dieser Moment, wenn du mitten in der Livesendung einen Lachflash bekommst.“ Auch Sky-Moderator Michael Leopold zeigte Ausschnitte aus der Sendung und versucht seinen Lachanfall zu erklären: „CR7 spielt bald in einer Liga mit Robert Redford und Steve McQueen. Da brachen bei mir alle Dämme...“