Wenn Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten, werden TV-Kameras dabei sein. Die Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleitet das Paar.

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) lassen sich bei ihrer Hochzeit von Kameras begleiten. Das vierteilige Sky Original "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zeigt das Paar auf dem Weg zu ihrer Trauung in Saint-Tropez. Der Sender verspricht, dass das Doku-Follow Ralf Schumacher und seinen Partner "so persönlich und nah wie nie zuvor" präsentiert.

Die Serie folgt dem früheren Formel-1-Piloten und heutigen Sky-Motorsport-Experten und seinem Partner Étienne durch ihren gemeinsamen Alltag. Zu sehen gibt es die beiden bei Events, als Unternehmer, beim Golfen sowie im Kreis von Freunden und Familie. Zugleich will die Doku Einblicke in die Planung ihrer Hochzeit an der Côte d'Azur gewähren, dazu gehören laut Sender Location-Besichtigungen, die Suche nach dem perfekten Anzug, die Auswahl der Trauringe, des Hochzeitsweins oder die Trauzeugenentscheidung.

"Es fühlt sich für uns richtig an"

Weiter heißt es vorab über die Doku: "Selbst zum Schönheitschirurgen und ins Familienleben mit Vater Rolf und Sohn David Schumacher begleiten die Kameras die beiden ganz exklusiv und zeigt sie privat, emotional und zugleich unterhaltsam auf dem Weg zum schönsten Tag ihres Lebens."

Ralf Schumacher, der bei der Sky-Programmpräsentation in München am Mittwoch selbst vor Ort war, verriet über die TV-Sendung: "Étienne und ich gehen gemeinsam durchs Leben, und diese Serie dokumentiert genau das: unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten, unsere Pläne." Étienne Bousquet-Cassagne ergänzt: "Es fühlt sich für uns richtig an, den Schritt der Hochzeit nicht nur privat zu gehen, sondern auch öffentlich zu teilen."

Die beiden ersten Episoden sind ab dem 21. Mai bei Sky und Wow verfügbar, Episode drei am 28. Mai und das Finale rund um die Hochzeitsfeier ab 6. Juni auf Sky und Wow, sowie linear auf Sky One jeweils um 20:15 Uhr.

Dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne sich das Jawort geben, verkündeten sie im Februar über Instagram. In dem Statement hieß es: "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche." Im Sommer 2024 hatten die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht.