Wenn Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten, werden TV-Kameras dabei sein. Die Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleitet das Paar.
Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) lassen sich bei ihrer Hochzeit von Kameras begleiten. Das vierteilige Sky Original "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zeigt das Paar auf dem Weg zu ihrer Trauung in Saint-Tropez. Der Sender verspricht, dass das Doku-Follow Ralf Schumacher und seinen Partner "so persönlich und nah wie nie zuvor" präsentiert.