Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben in St. Tropez geheiratet. Die letzte Folge ihrer Doku-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zeigt nun die emotionalen Momente der Feier - inklusive eines Schreckmoments vor der Trauung, Tränen im Standesamt und Hündin Lily als Ringträgerin.
Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben am vergangenen Samstag (30. Mai) in St. Tropez geheiratet. Die letzte Folge der vierteiligen Doku-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zeigt nun die emotionalen und privaten Momente rund um die Feierlichkeiten. Zu sehen ist die Episode am 6. Juni um 20:15 Uhr auf Sky One sowie im Stream bei Sky und Wow.