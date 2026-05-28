In der zweiten Folge von "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" steht Étiennes Facelift im Fokus: Frisch bandagiert kehrt er zurück - und Ralf Schumacher ist der Schock deutlich anzusehen. Später sorgt der Ex-Rennfahrer selbst für eine Überraschung: Nach anfänglicher Skepsis lässt er sich Botox spritzen.
Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) nehmen ihre Fans in der vierteiligen Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" mit in die Vorbereitungen auf ihre Hochzeit. Die zweite Folge ist ab dem 28. Mai bei Sky und Wow zu sehen - und beginnt mit einem gewöhnungsbedürftigen Anblick: Étienne kehrt frisch von seinem Facelift zurück. Die Schönheitsoperation wollte der 36-Jährige unbedingt noch vor der Hochzeit durchführen lassen.