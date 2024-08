SKV Rutesheim: Augenmerk auf zwei Unterschiedsspieler

Nach dem 1:4 in Löchgau zum Saisonstart in der Landesliga hofft die SKV Rutesheim am Samstag im Heimspiel gegen den Absteiger Sportunion Neckarsulm auf die ersten Punkte.

Der Auftakt in die neue Landesliga-Runde ist der SKV Rutesheim misslungen. Beim Angstgegner FV Löchgau gab es eine bittere 1:4-Niederlage, die aber auch viel mit einem umstrittenen Platzverweis für Laurin Stütz nach einem taktischen Foul im Mittelfeld nach einer guten Stunde Spielzeit zu tun hatte. Bis dahin hatten die Gastgeber nur knapp mit 2:1 vorne gelegen.

Die ersten Punkte in der neuen Saison wollen die Rutesheimer nunmehr im ersten Heimspiel der Saison am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) einfahren. Allerdings wird die Aufgabe dabei nicht leichter: Gegner ist die Sportunion Neckarsulm, die vor zwei Jahren noch in der Oberliga spielte, nunmehr aber zwei Abstiege in Folge in Kauf nehmen musste. Für SKV-Trainer Christopher Baake gehört das Team aus dem Unterland trotz zahlreicher Abgänge aber dennoch zu den Anwärtern auf den sofortigen Wiederaufstieg. „Sie haben einige Spieler gehalten und ein paar gute Neuzugänge geholt“, weiß er.

Lesen Sie auch

Torreicher Auftakt

Einen ersten Eindruck des ersten Heimspielgegners konnte sich der SKV-Coach am vergangenen Freitagabend machen: Der Absteiger Sportunion Neckarsulm bestritt das offizielle Auftaktspiel der Landesliga Staffel 1 mit einem Heimspiel-Derby gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. Am Ende einer abwechslungsreichen Partie stand ein rassiges 4:4. „Gegen den Ball hat Neckarsulm ein bisschen unglücklich agiert. Aber was sie mit dem Ball angestellt haben, war ziemlich beeindruckend“, lautet das Fazit von Christopher Baake.

Insbesondere zwei Akteure haben seine besondere Aufmerksamkeit erregt: der zweifache Torschütze Mattia Trianni und Bahadir Özkan. „Das sind zwei echte Unterschiedsspieler“, findet Baake. Während Trianni über die linke Außenbahn kommt, beackert Özkan das zentrale Mittelfeld. „Wir dürfen beiden nicht viel Platz lassen und müssen eng an ihnen dran sein. Sie gehen beide gern in 1:1- oder auch 1:2-Situationen“, hat Baake beobachtet.

Özkan einst bei Nagelsmann

Der 29-jährige Bahadir Özkan schien einst auf eine höherklassige Karriere zuzusteuern: Er spielte in der Hoffenheimer A-Jugend unter Julian Nagelsmann und später bei der TSG 1899 Hoffenheim II und bei DFC Dynamo Berlin in der Regionalliga. Seit der Corona-Pandemie ist er bei Vereinen im Heilbronner Raum aktiv gewesen.

Personalsituation ungewiss

Leichter wird die Aufgabe für den Rutesheimer Coach nicht gerade dadurch, dass er noch nicht weiß, auf wen er am Samstag alles zurückgreifen kann. Für den gesperrten Laurin Stütz wird voraussichtlich Flavio Heiler in der Offensive zum Einsatz kommen. „Er hat nach seiner Einwechslung in Löchgau eine gute Performance gezeigt“, findet Baake. Allerdings hatte er im Training einen Schlag auf den Fuß bekommen und musste zwei Tage pausieren.

Sehr fraglich ist auch noch der Einsatz von Tim Rudloff. Der Innenverteidiger hatte zuletzt Probleme mit der Wade. „Es kann eine Zerrung sein, vielleicht auch ein Muskelfaserriss“, erläutert Baake. Ein Bluterguss deutet auf Letzteres hin.

Dafür mischte in dieser Woche erstmals wieder Lars Ludwig im Training mit – nach seinem Handgelenksbruch im Pokalspiel gegen Croatia Bietigheim trug der Innenverteidiger zur Sicherheit noch eine Manschette.

Erst kurzfristig entscheiden wird sich auch der Einsatz von Stürmer Markus Wellert, der noch immer an seinem Knochenmarködem leidet. „Bei ihm ist es schlecht, wenn er einen Schlag auf die entsprechende Stelle bekommt“, sagt Baake. Mit David Feigl, Patric Vaihinger und Sandro Seeber sind immerhin einige Spieler wieder aus dem Urlaub zurück und könnten zumindest für Kurzeinsätze infrage kommen. Insgesamt dürften der Coach mit 16 bis 17 Akteuren planen können.

Göbel wieder einsatzbereit

Entwarnung gibt es auch bei Jan Göbel: Der Torspieler musste in Löchgau zur Pause vom Platz, weil er einen Migräneanfall hatte. „Zuletzt hatte er das vor vier Jahren. Es geht aber vorbei, wenn er sich für ein paar Stunden in ein dunkles Zimmer legt“, erzählt Coach Baake. Am Samstag will die etatmäßige Nummer eins im SKV-Tor jedoch zwischen den Pfosten für strahlende Momente sorgen – sofern das nötig wird.Christopher Baake erwartet gegen Sportunion Neckarsulm ein ähnliches Spiel wie in Löchgau. „Gespannt bin ich, ob sie uns ähnlich hoch anlaufen werden wie im Derby gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar“, sagt er.