Boris Johnson hatte während eines Texas-Urlaubs eine unerwartete Begegnung mit einem Strauß. Die humorvolle Szene macht die Runde in sozialen Medien.

Während eines Urlaubs in Texas hat der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson (60) eine unerwartete Begegnung mit einem Strauß erlebt. Das Tier war dabei nicht besonders gut auf ihn zu sprechen.

In einem Video, das Johnsons Ehefrau Carrie Johnson (37) in den sozialen Medien mit dem Zusatz "Zu lustig, um es nicht zu teilen" postete, ist die Situation eingefangen: Johnson sitzt offenbar in einem Safaripark im Auto hinter dem Steuer. Neben ihm ist sein vierjähriger Sohn Wilfred, beide beobachten gespannt einen Strauß, während sie sich mit dem Auto nähern.

Schließlich steht der Strauß neben dem Auto, guckt neugierig durch das heruntergekurbelte Fenster - und schnappt nach Boris Johnsons Hand. Offenbar hatte sich das Tier etwas zu fressen erhofft. Damit kann Johnson nicht dienen, stattdessen erschrickt er sich gehörig und ruft: "Oh, Christ!" und "Fucking hell!", bevor er panisch an das Steuer greift und offenbar schnell weiterfahren will.

Boris panisch, Wilfred kichert

Sein Vierjähriger wirkt indes überhaupt nicht eingeschüchtert von dem frechen Strauß. Wilfred, der während der Aktion fast auf seinem Vater liegt, zuckt nur einmal kurz zurück und kichert dann fröhlich vor sich hin, während sein Papa in Panik flucht.

Auf Instagram sorgt das Video für viel Erheiterung. In den Kommentaren heißt es etwa: "Ich liebe das Kichern. Und Boris' Reaktion ist soooooo britisch!" Ein anderer Kommentator schreibt: "Wie lustig Boris mit seinen Kindern ist!" Wieder ein anderer schreibt: "Ich liebe das! Für mich ist es das Kichern, das mich gekriegt hat. Armer Boris."

Boris Johnson amtierte von 2019 bis 2022 als Premierminister des Vereinigten Königreichs, bevor er wegen zahlreicher Skandale zurücktreten musste. Bereits vor und während seiner Amtszeit sorgte Johnson immer wieder mit skurrilen oder ungeschickten Auftritten für Schlagzeilen.