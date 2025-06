Skurriles Merchandise: Ozzy Osbourne verkauft DNA in Eistee-Dosen

Bandshirts waren gestern: Ozzy Osbourne (76) hat zusammen mit der Getränkemarke Liquid Death ein skurriles Merchprodukt auf den Markt gebracht. Wie auf der Website des Unternehmens zu lesen ist, verkauft es Eistee-Dosen mit Spuren seiner DNA. Osbourne trank den Inhalt selbst, die Fans erhalten die leere Dose - versiegelt in einer signierten Plastikröhre. 450 US-Dollar (umgerechnet rund 391 Euro) mussten Fans für eine der zehn Dosen blechen. Alle sind seit dem Verkaufsstart am gestrigen Dienstag bereits vergriffen.

Abschiedsshow am 5. Juli

Das Merchandise launchte Osbourne wenige Wochen vor dem Bühnenabschied von Black Sabbath. Am 5. Juli wird er zusammen mit Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward in Birmingham auftreten. Es ist das erste gemeinsame Konzert in Originalbesetzung seit über 20 Jahren. Darauf freut sich Osbourne seiner Frau Sharon (72) zufolge sehr. "Er ist so aufgeregt, weil er wieder mit den Jungs und all seinen Freunden zusammen sein will. Es ist für alle aufregend", sagte sie im Gespräch mit der BBC.

Lesen Sie auch

Ein ganzes Set wird Osbourne jedoch nicht mit seinen Bandkollegen im Fußballstadion Villa Park performen. Wie er Berichten zufolge in seiner Sendung "Ozzy Speaks" auf SiriusXM erzählte, werde er "kleine Stücke mit ihnen" spielen. "Ich tue, was ich kann und womit ich mich wohlfühle", fügte er demnach an.

Ozzy Osbourne erhielt die Diagnose Parkinson

Für ihn ist es das erste Konzert seit sechs Jahren. 2019 war bei ihm Parkinson diagnostiziert worden, zudem musste er sich wegen eines Quad-Unfalls und eines Sturzes mehreren Operationen an Hals und Wirbelsäule unterziehen. Für die Abschiedsshow begann er nun "hart" zu trainieren, wie er bei SiriusXM verriet. "Es ist wirklich so, als würde man ganz von vorne anfangen", erklärte er zu seiner Vorbereitung.

Bei der finalen Black-Sabbath-Show wird er auch eine Solo-Performance abliefern. Daneben werden Musikgrößen wie Metallica, Slayer und Anthrax auftreten. Metalbands wie Pantera, Lamb Of God und Mastodon sind ebenfalls dabei.