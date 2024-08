Skurriler Vorschlag von Polizeigewerkschaft: Verbotene Messer abgeben – und dafür ein Jahr Netflix im Abo?

1 Wer etwa ein verbotenes Butterfly-Messer abgibt, könnte mit einem Netflix-Abo belohnt werden – so lautet der ungewöhnliche Vorschlag des GdP-Bundesvorsitzenden Jochen Kopelke. Foto: dpa/Wolfgang Kumm, imago/Avalon.red

Nach der jüngsten Messerattacke in Stuttgart erregt die Gewerkschaft der Polizei mit einem skurrilen Vorschlag Aufmerksamkeit: Der GdP-Chef Jochen Kopelke bringt ein Netflix-Abo als Anreiz für die Abgabe von verbotenen Messern ins Gespräch.











Link kopiert



Nach der jüngsten Messerattacke in Stuttgart ist die Debatte über Konsequenzen aus Taten wie dieser in vollem Gange: Wie kriegt man Messerangriffe in Deutschland in den Griff? An diesem Dienstag hat sich nun auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit einem skurrilen Vorschlag in die Diskussion eingemischt. Verbotene Messer abgeben – und dafür ein Jahr Netflix im Abonnement, schlägt der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke als konkreten Anreiz für Besitzer von verbotenen Messern wie einem Butterfly-Messer vor.