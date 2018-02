Skurriler Vorfall in Ludwigsburg Ladendieb schlägt nach Detektiv mit Sektflasche

Von bin 08. Februar 2018 - 11:15 Uhr

Mit einer Sektfasche hat ein Ladendieb nach einem Detektiv in Ludwigsburg geschlagen. Foto: dpa

Das hätte der Ladendetektiv in einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg nicht gedacht, dass er einen Dieb stellen wollte: Plötzlich musste er sich gegen eine Sektflasche als Tatwaffe wehren.

Ludwigsburg - Ladendiebstahl kommt häufig vor – doch zunehmend werden die Kleinkriminellen aggressiv, wenn sie dabei erwischt werden. So geschenen am Mittwoch gegen 15 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Ludwigsburger Stadtmitte. Ein noch unbekannter Mann stahl in einem Lebensmittelgeschäft eine Tiefkühltasche und zwei Flaschen Sekt im Wert von knapp 30 Euro und verließ anschließend das Shoppingcenter. Dabei wurde er jedoch von dem Ladendetektiv beobachtet.

Mehr zum Thema

Als dieser ihn auf der Straße stellen wollte, nahm der Täter eine der Sektflaschen aus der Tasche und schlug in Richtung des Detektivs. Dieser konnte ausweichen und nahm schließlich die Verfolgung des flüchtenden Diebes auf. Währenddessen alarmierte er die Polizei.

Der renitente Ladendieb wird gesucht

Im Bereich der Unteren Kasernenstraße verlor er den Unbekannten dann jedoch aus den Augen. Der Täter trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, schwarze Jeans und weiße Turnschuhe. Erst vor wenigen Tagen ist ein Ladendieb in Bietigheim-Bissingen renitent geworden und hat sogar Polizeibeamte bespuckt und beleidigt. Die Polizei sucht nun Zeugen unter 07141 / 18-5353.