Skurriler Vorfall in Ditzingen Handgemenge am Zebrastreifen

Von bin 20. Dezember 2017 - 14:44 Uhr

An einem Zebrastreifen in Ditzingen hat es Streit gegeben. Foto: dpa

Ein Auto kommt bei einem Zebrastreifen in Ditzingen ins Rutschen. Es passiert nichts, doch aus dem harmlosen Vorfall entwickelt sich ein handfester Streit.

Ditzingen - Eine Rutschpartie am Zebrastreifen hat sich zu einem Handgemenge ausgeweitet. Der Vorfall hat sich am Montag gegen 7.30 Uhr ereignet, und zwar in der Weilimdorfer Straße in Ditzingen, wie Zeugen beobachten konnten. Zunächst war es auf dem Zebrastreifen vor dem Kreisverkehr der Weilimdorfer Straße sowie der Garten- und der Kirchgartenstraße zu einem Vorfall gekommen. Ein 38 Jahre alter Opel-Fahrer rutschte auf eisglatter Straße auf den Zebrastreifen und touchierte ein Mädchen, das den Fußgängerüberweg gerade passierte.

Mehr zum Thema

Da wohl weder die Fußgängerin verletzt worden, noch ein Sachschaden am Auto entstanden war, ging das Mädchen nach einem Gespräch mit dem 38-Jährigen weiter. Plötzlich kam es zu einem Wortgefecht zwischen dem Opel-Fahrer und einem 64-jährigen Mercedes-Lenker, der sich hinter dem Opel befand. Dabei soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Der 38-Jährige meldete den Zusammenstoß mit der Fußgängerin anschließend direkt beim Polizeirevier Ditzingen.