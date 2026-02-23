Skurriler Leseabend in Fellbach: Wie ein Zuhörer zwei TV-Stars und den ganzen Saal unfreiwillig zum Lachen bringt

Die Schauspielstars Anna Schudt und Jörg Hartmann erleben bei „Love Letters“ in der Schwabenlandhalle einen einzigartigen Moment ihrer Karriere.
Es gibt Ereignisse, bei denen hat man schon im Vorfeld ein richtig gutes Gefühl: Das könnte heute wirklich was ganz Großes werden! Und siehe da, was sich jetzt im ausverkauften Uhlandsaal der Schwabenlandhalle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) abspielte, war derart außergewöhnlich, dass alle Beteiligten sich wahrscheinlich noch Jahrzehnte später daran erinnern werden – jene Hochkaräter auf der Bühne wie jene Normalsterblichen im Auditorium.