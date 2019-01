1 Im Rems-Murr-Kreis hat eine Seniorin fast 20 000 Euro liegen gelassen. Foto: dpa

Im Rems-Murr-Kreis hat eine 77-Jährige den Verlust einer Tüte mit jeder Menge Bargeld darin gemeldet. Die Dame hatte die Tüte beim Einkaufen auf einem Tisch abgelegt – als sie zurückkam, war sie verschwunden.

Schorndorf - Beim Einkaufen in Schorndorf hat am Montag eine alte Dame eine Tüte mit viel Bargeld liegen lassen. Laut der Polizei erledigte die 77-Jährige gegen 11 Uhr einen Einkauf in einer Apotheke in der Schulstraße. Dabei legte sie die Tüte auf einen Stehtisch – und vergaß sie. Als sie zurückkam, war die Tüte verschwunden. „Sie konnte glaubhaft versichern, dass sich in der Tüte 19 000 Euro befanden“, so ein Polizeisprecher. Die Dame habe das Geld wohl zur Bank bringen wollen.

Die Polizei sucht nun nach einem möglichen Zeugen, der beim Einkauf hinter der Dame stand. Sie beschreibt ihn als etwa 40 Jahre alt, 1,80 groß, von mitteleuropäischem Aussehen, mit hellen Haaren und schwarzem oder grauem Anzug. Er und andere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter 0 71 81/20 40 zu melden.