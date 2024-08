Skurrile Wette auf BetOnline: Eminem ist Wettfavorit für J.Los nächste Beziehung

Nach monatelangen Spekulationen über ein baldiges Beziehungs-Aus bei Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) machte die prominente Sängerin und Schauspielerin am 20. August Nägel mit Köpfen und reichte endgültig die Scheidung ein. Nach einem kurzen Moment der Bestürzung über das erneut gescheiterte Liebesglück der beiden US-Stars rückt nun die Frage ins Zentrum, mit welchen neuen Partnern die beiden im nächsten Anlauf ihr Glück versuchen könnten.

Das Wettportal "BetOnline" hat sich bereits die Mühe gemacht, die aussichtsreichsten Nachfolge-Kandidaten zu ermitteln. Auf den zur Wette freigegebenen A-Listen, die die Seite nun veröffentlichte, finden sich "TMZ" zufolge neben einigen durchaus realistischen Namen auch einige bizarre und wenig wahrscheinliche Optionen.

Rapper Eminem an der Spitze der Quoten-Charts

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels am 24. August lag der Skandal-Rapper Eminem (51) mit einer "Money Line"-Quote von +800 an erster Stelle, dicht gefolgt von seinem Kollegen The Weeknd (34) mit +1000. Wer 100 Dollar wettet, würde im Fall eines Gewinns bei Eminem also 800 und bei The Weeknd 1000 Dollar abstauben.

Der beste Kumpel von J. Los Ex Ben Affleck, Matt Damon (53), lag mit einer Quote von +5000 im Mittelfeld, während Kandidaten wie Taylor Swifts (34) Freund Travis Kelce (34) oder die lesbische Moderatorin Ellen DeGeneres (66) weit abgeschlagen zwischen +10.000 und + 15.000 rangierten. Die schlechtesten Quoten bekamen Donald Trump (78) und der Rapper Diddy (54), die beide bei +25.000 lagen.

Ben Afflecks Ex Jennifer Garner quotenmäßig ganz vorne

Auf der Seite Ben Afflecks schätzten die Quotenmacher die Chancen, dass er wieder mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) zusammenkommt, am höchsten ein (+400), während Kim Kardashian (43) nur eine Quote von +1000 eingeräumt wurde. Zu den weiteren, jedoch wenig aussichtsreichen Anwärterinnen zählen die bei +1200 rangierenden Models Gisele Bündchen (44) und Cara Delevingne (32), gefolgt von den Hollywood-Stars Sandra Bullock (60, +1600) und Kate Beckinsale (51, +2000).