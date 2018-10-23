Das ist eine der skurrilsten Autobahnabfahrten in Baden-Württemberg

Nein, wer sich bei diesem Foto verwundert die Augen reibt, der hat keinen Knick in der Optik. Wir erklären, was es mit der skurrilen Ausfahrt der A81 in Gärtringen auf sich hat.
Böblingen - Wer auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart fährt, der könnte den Eindruck bekommen, plötzlich in Großbritannien gelandet zu sein. Die Ausfahrt in Gärtringen (Kreis Böblingen) befindet sich nämlich nicht auf der rechten Seite, sondern links. Sprich: Autofahrer, die die Autobahn dort verlassen möchten, müssen sich zunächst auf der linken Spur einordnen und dann nach links rüberziehen.