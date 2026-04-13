Donald Trump attackiert den Papst und posiert als KI-Jesus

Donald Trump neueste Provokation: Der US-Präsident zeigt sich nach seiner harschen Kritik an Papst Leo XIV. in den sozialen Medien als patriotischer Erlöser, der wie Jesus einem Kranken heilend die Hand auflegt. Das neue Trump-Porträt als Jesus schlägt international hohe Wellen.
Es war aber dort ein Mensch, der war seit achtunddreißig Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin! Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. (Die Bibel, Johannesevangelium, Kapitel 5, Verse 5-9).