SKS Russ Meisterkonzert: Was spielt Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja in Stuttgart?

Geigenvirtuosin Patricia Kopatchinskaja gilt als Tausendsassa – auch in ihrem gesellschaftlichen Engagement. Was macht ihr Spiel besonders? Antwort gibt ein Konzert in Stuttgart.
Tickets für großartige Konzerte im Jahr 2026 werden gerne zu Weihnachten verschenkt. Warum aber sich und seine Liebsten nicht schon zuvor beschenken? Zum Beispiel mit Karten für einen besonderen Abend am 1. Dezember? In der Meisterkonzert-Reihe der SKS Russ gastiert das Rotterdams Philharmonisch Orkest – mit Lahav Shani am Pult – designierter Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Die Ausnahmegeigerin Patricia Kopatchinskaja komplettiert die Besetzung.