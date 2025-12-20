Das macht Hoffnung für die Vierschanzentournee: Felix Hoffmann springt zum zweiten Mal in diesem Winter auf das Podium. Der Slowene Prevc kann in Engelberg einen Traumsprung noch kontern.
Engelberg - Der deutsche Skispringer Felix Hoffmann hat gut eine Woche vor Beginn der Vierschanzentournee seine Ambitionen untermauert und den Sprung aufs Podest geschafft. Mit Sprüngen auf 138 und 141 Meter schaffte es der 28-Jährige am Samstag in Engelberg auf Platz zwei. Es war für ihn der zweite Podestplatz in diesem Winter und sein bislang bestes Ergebnis.