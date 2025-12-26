Skisprung-Legende Jens Weißflog: „Der offensichtliche Beschiss ist beendet“

Kein Deutscher hat die Vierschanzentournee öfter gewonnen: Jens Weißflog (61) spricht über die Chancen des deutschen Teams, Betrug im Skispringen und die neuen Anzug-Regeln.
In Oberstdorf beginnt an diesem Montag (16.30 Uhr) die Vierschanzentournee. Einer wird genau hinschauen: Der dreimalige Olympiasieger und Weltmeister Jens Weißflog ist der einzige deutsche Skispringer, der bei der Tournee viermal triumphiert hat. Vor allem Philipp Raimund und Felix Hoffmann traut er diesmal viel zu – weil sie mit den engeren Anzügen bestens zurechtkommen. Über die neuen Regeln ist Weißflog froh: „Fast jeder hat betrogen.“