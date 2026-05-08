Skisprung-Geschichte: Vierschanzentournee für Frauen kommt in diesem Jahr

Nun ist es offiziell: Ab 2026/27 springen erstmals auch die Frauen an allen vier Orten der Vierschanzentournee. Der Weltverband Fis gibt noch weitere Veränderungen bekannt.
Oberstdorf - Pünktlich zur 75. Vierschanzentournee werden die Frauen erstmals Teil des Skisprung-Traditionsevents sein. Der Weltverband Fis bestätigte die bevorstehende Premiere bei der Tagung des Komitees im slowenischen Portoroz. Als Termine sind der 28. Dezember in Oberstdorf, der 31. Dezember in Garmisch-Partenkirchen, der 2. Januar 2027 in Innsbruck sowie der 5. Januar 2027 in Bischofshofen vorgesehen.