Das deutsche Warten auf einen Tournee-Gesamtsieg verlängert sich auf 25 Jahre. Ein slowenischer Überflieger macht in Bischofshofen den erwarteten Triumph perfekt.
Bischofshofen - Überflieger Domen Prevc ist in die Fußstapfen seines Bruders Peter getreten und hat genau zehn Jahre später dessen Skisprung-Triumph bei der Vierschanzentournee nachgemacht. Der 26 Jahre alte Slowene sprang bei eisiger Kälte in Bischofshofen 138 und 138,5 Meter und beseitigte als Tageszweiter auf der Paul-Außerleitner-Schanze letzte kleine Zweifel an seinem erstmaligen Coup bei dem Traditionsevent.