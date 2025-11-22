Skispringen: Wellinger auf Platz 56 - Wie ein abgestochener Vogel

Olympiasieger Andreas Wellinger hat einen Fehlstart in den Winter hingelegt. Am TV-Mikrofon findet der Skispringer deutliche Worte.
Lillehammer - Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat zum Weltcup-Auftakt in Lillehammer die Qualifikation verpasst und unerwartet nur Platz 56 belegt. "Momentan geht mir nicht so viel durch den Kopf. Es ist für den Arsch, was ich fabriziere gestern und heute", sagte Wellinger nach einem 110-Meter-Hüpfer in der ARD. Auch sein Teamkollege Pius Paschke schaffte es als 51. knapp nicht unter die besten 50.