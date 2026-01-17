Skispringen: Tricksereien mit dem Penis? Ex-Kombinierer sorgt für Wirbel

Ein früherer Kombinierer spricht über Penis-Tricks und Betrug beim Skispringen. Er erhebt schwere Vorwürfe.
Ramsau am Dachstein - Mit Aussagen über Betrug und Tricksereien mit dem Penis beim Skispringen sorgt der Langläufer und frühere Nordische Kombinierer Mika Vermeulen für Aufsehen. "Als ich das erste Mal Messungen vornehmen sollte, kamen einige der älteren und erfahreneren Springer zu mir und sagten: "Es ist sehr wichtig, dass du deinen Penis mit Klebeband festklebst, denn so wird dein Schrittmaß ein oder zwei Zentimeter niedriger"", sagte Vermeulen im Podcast "Skirious problems".