Skispringen: Wende in Willingen? Springer machen vor Olympia Hoffnung

Am letzten Wochenende vor den Winterspielen zeigen die deutschen Skispringer plötzlich gute Form. Karl Geiger beendet zunächst die Podestflaute. Am Sonntag jubelt ein Teamkollege über Platz drei.
Willingen - Philipp Raimund jubelte bei der Siegerehrung, Andreas Wellinger war gleichzeitig erleichtert und euphorisiert. Die deutschen Skispringer sind kurz vor Olympia zurück in der Weltspitze. "Es war ein sehr geiles Wochenende", sagte Wellinger im ZDF, und der drittplatzierte Raimund erklärte resümierend: "Ein cooles Ergebnis. Willingen war schön für uns." Mit einem unerwarteten Schub reisen die zuletzt arg gebeutelten Adler des Deutschen Skiverbands nun nach Italien.