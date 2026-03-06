Philipp Raimund feiert nach Olympia-Gold seine Premiere im Weltcup. Möglich macht das eine Disqualifikation von Domen Prevc. Der Slowene kann am Ende dennoch jubeln.
Lahti - Skispringer Philipp Raimund hat seinen ersten Weltcup-Erfolg gefeiert. Der Olympiasieger von der Normalschanze profitierte dabei von der Disqualifikation von Domen Prevc. Der Slowene sprang beim einzigen Durchgang zwar mit 129 Metern die mit Abstand beste Weite, wurde allerdings im Nachgang aufgrund eines um einen Zentimeter zu langen Skis im Verhältnis zum Körpergewicht disqualifiziert. Raimund landete bei 122,5 Metern.