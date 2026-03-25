Sieben Jahre prägt Stefan Horngacher das deutsche Skispringen als Bundestrainer. Am Wochenende verabschiedet er sich. Der 56-Jährige spricht über Zukunftspläne und einen Makel.
Planica - Ob auf dem Rad oder in Wanderschuhen: Stefan Horngacher wird man im Schwarzwald bald häufiger treffen. Der Outdoor-Fan und Hobby-Pilzsammler hat demnächst mehr Zeit. An diesem Wochenende endet seine siebenjährige Ära als Chefcoach der deutschen Skispringer. "Das letzte Mal als Bundestrainer die Fahne zu schwingen, ist noch einmal eine große Ehre. Darauf freue ich mich sehr", sagt der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.