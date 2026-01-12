Nach der Vierschanzentournee hütete Philipp Raimund erstmal das Bett. Nun fühlt er sich wieder fit, um in Japan anzugreifen. Sein Kollege Felix Hoffmann wird sich mehr Zeit lassen.

München - Philipp Raimund kehrt nach überstandener Erkrankung schon in dieser Woche in den Skisprung-Weltcup zurück. Nach eigener Aussage fühlt er sich bereit, am Wochenende im japanischen Sapporo zu starten. Bereits beim letzten Springen der Vierschanzentournee hatte sich Raimund unwohl gefühlt. Danach wurde er von den Verantwortlichen aus dem Kader für den Weltcup am vergangenen Wochenende in Zakopane genommen.

"Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich hatte für zwei Tage gut Fieber. Nun habe ich mich aber wieder erholt", sagte der Oberstdorfer bei der Olympia-Einkleidung in München.

Auch Hoffmann erkältet sich

Sein Zimmer-Kollege und Tournee-Sechster Felix Hoffmann wird dagegen aller Voraussicht auch in Japan fehlen. Nach einer Kniereizung zum Tournee-Finale war auch er vorsorglich aus dem Team genommen worden. "Die Pause hat gut getan, es wird von Tag zu Tag besser. Aber mit der Entscheidung zu pausieren, hat sich auch eine Erkältung breitgemacht", sagte Hoffmann.

Höchstwahrscheinlich werde er deshalb wegen der Reisestrapazen und der Zeitverschiebung Sapporo auch noch auslassen, um dann in der nächsten Woche bei der Skiflug-WM in Oberstdorf wieder vollkommen fit antreten zu können.