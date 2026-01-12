Nach der Vierschanzentournee hütete Philipp Raimund erstmal das Bett. Nun fühlt er sich wieder fit, um in Japan anzugreifen. Sein Kollege Felix Hoffmann wird sich mehr Zeit lassen.
München - Philipp Raimund kehrt nach überstandener Erkrankung schon in dieser Woche in den Skisprung-Weltcup zurück. Nach eigener Aussage fühlt er sich bereit, am Wochenende im japanischen Sapporo zu starten. Bereits beim letzten Springen der Vierschanzentournee hatte sich Raimund unwohl gefühlt. Danach wurde er von den Verantwortlichen aus dem Kader für den Weltcup am vergangenen Wochenende in Zakopane genommen.