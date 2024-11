Skispringen in Lillehammer: Deutsches Mixed-Team feiert ersten Weltcup-Sieg

1 Jubel beim deutschen Mixed-Team Foto: dpa/Geir Olsen

Erstes Skispringen der neuen Saison, erster deutscher Sieg. Im Mixed-Wettbewerb ist das DSV-Team am ausgeglichensten besetzt. Vor allem die Frauen überzeugen.











Link kopiert



Die deutschen Skispringer sind fulminant in den neuen Weltcup-Winter gestartet. Im Mixed-Team siegten Selina Freitag, Andreas Wellinger, Katharina Schmid und Pius Paschke in Lillehammer mit 1097,4 Punkten vor Gastgeber Norwegen, der 22,3 Punkte oder umgerechnet elf Meter Rückstand hatte. Rang drei ging an Österreich mit 31,5 Zählern hinter den Deutschen. In der gleichen Besetzung hatte das deutsche Team im Oktober in Klingenthal auch den letzten Sommer-Grand-Prix vor Norwegen gewonnen.