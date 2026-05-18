Skispringen: „Fluch und Segen“ - wie Philipp Raimund mit seinem Olympiasieg umgeht

Philipp Raimund ist in seiner Göppinger Heimat geehrt worden, nun steht die neue Saison im Fokus. Was ändert sich für den Olympiasieger? Darüber hat der Skispringer viel nachgedacht.
Der Bürgermeister fühlte sich geehrt vom Besucher, der im Göppinger Rathaus goldenen Glanz verbreitete. Aber: Alexander Maier betonte auch: „Die Eintragung ins Goldene Buch der Stadt ist keine Selbstverständlichkeit. Wir holen das Buch nur bei ganz besonderen Anlässen hervor.“ Die Botschaft kam an – und Philipp Raimund erklärte brav: „Es ist eine große Ehre.“