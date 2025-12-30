Bei der Vierschanzentournee rückt Felix Hoffmann nachträglich auf Podiumsplatz drei. Der scheidende Bundestrainer scherzt nach der Nachricht im Interview.
Oberstdorf - Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher erfuhr mitten im Interview vom späten Glück für seinen Schützling Felix Hoffmann. Dieser rückte durch die Disqualifikation des Slowenen Timi Zajc beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee noch von Platz vier auf Rang drei vor. Von dieser Nachricht wirkte der deutsche Chefcoach aus Österreich zunächst etwas irritiert, bevor er im Auslauf der Schanze am Schattenberg in Oberstdorf freudig ausrief: "Das ist der Falsche."