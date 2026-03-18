Azelainsäure wird online als Skincare-Allrounder gefeiert, der die verschiedensten Hautprobleme lösen soll. Doch wie sehr hilft der Wirkstoff tatsächlich und wovon hängt das ab?
Auf Social Media entstehen immer wieder Hypes um bestimmte Wirkstoffe. Nach Niacinamid und Retinal hat sich die Online-Beauty-Community jetzt auf die Azelainsäure (AZA) fixiert. In Beiträgen wird sie als Wundermittel gelobt, das die Haut etwa von Unreinheiten befreien soll. Was wirklich stimmt und was es bei der Anwendung zu beachten gibt.