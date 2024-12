Skims-Store in New York: Kim Kardashian rollt an: Glamour-Auftritt mit gebrochenem Fuß

Kim Kardashian rollt an: Glamour-Auftritt mit gebrochenem Fuß

Skims-Store in New York

1 Kim Kardashian rollt zur Eröffnung an. Foto: Backgrid

Trotz gebrochenem Fuß: Kim Kardashian kommt in High Heels zur Eröffnung ihres Skims-Stores in New York. Statt mit Krücken schlägt sie mit einem Knieroller auf - und einem Outfit, das tief blicken lässt.











Kim Kardashian (44) lässt sich von einem gebrochenen Fuß nicht davon abhalten, einen glamourösen Auftritt hinzulegen. Zur Eröffnung eines Flagship-Stores ihres Modelabels Skims in New York rollte die Reality-TV-Darstellerin mit einem Knieroller an. Auf dem rollatorähnlichen Gefährt hatte sie ihr linkes Bein abgelegt. Eine kleine Handtasche baumelte am Lenker des vierrädrigen Rollers.