Skims launcht skurrille Face-Shapewear: Kim Kardashian bringt erstes Produkt fürs Gesicht heraus

Kim Kardashian (44) geht nach ihrer Shapewear für den Körper nun die nächste "Problemzone" der Frau an: das Gesicht. Am 29. Juli präsentierte sie mit dem "Seamless Sculpt Face Wrap" das erste Gesichtsprodukt ihrer erfolgreichen Shapewear-Marke Skims. Der Face Wrap verspricht eine nächtliche Gesichtskonturierung und hat bereits für enormes Interesse gesorgt.

Der "Seamless Sculpt Face Wrap" wird als "unverzichtbare Ergänzung für die nächtliche Routine" beworben und soll die Kiefer- und Halspartie stärken. Das aus der Sculpting-Faser der Marke gefertigte Produkt soll Kollagen-Garne enthalten und wird mit Klettverschlüssen befestigt.

Wissenschaftliche Zweifel am Nutzen

Ob die Shapewear fürs Gesicht tatsächlich funktioniert, ist allerdings fraglich. Bereits letztes Jahr hatte es auf TikTok einen ähnlichen Trend gegeben, bei dem "Kinnriemen" damit beworben wurden, das Gesicht zu straffen und die Kieferlinie - Jawline - zu definieren. Dr. Joel Kopelman, Facharzt für Gesichtsplastik, erklärte bereits damals gegenüber Yahoo Life: "Während sie durch Kompression der weichen Gewebe eine leichte und temporäre Verbesserung des Aussehens bieten können, gibt es keine wissenschaftlichen Belege für signifikante oder dauerhafte Vorteile."

Auch Chirurg Dr. Michael Bassiri-Tehrani sagte, dass Kompressionsverbände hauptsächlich nach chirurgischen Eingriffen Sinn ergeben. "Eine normale, gesunde Person, die sich keiner Operation unterzogen hat, wird minimale Schwellungen vom flachen Liegen haben und daher keinen echten kosmetischen Nutzen daraus ziehen", so seine medizinische Einschätzung.

Instagram schüttelt den Kopf

Auch auf Instagram wird das neue Produkt eher kritisch aufgenommen. In den Kommentaren zur Produktankündigung fragen viele, ob es sich um einen Aprilscherz handele. Daneben kommen zwei Filme immer wieder zur Sprache: "Was zum Hannibal Lecter ist das?", heißt es etwa in Anlehnung an den Horrorstreifen "Hannibal". Andere Filmfans fühlen sich an die schwarze Komödie "Der Tod steht ihr gut" von 1992 erinnert. Darin versucht Meryl Streep mit einem ähnlichen Gesichtsverband das Altern aufzuhalten.

Auch ein Video, das Skims gepostet hat und in dem die Influencerin Jasmine Alisha ihre "Morning Shed"-Routine mit dem neuen Produkt vorstellt, löst auf Social Media Kopfschütteln aus. In dem Clip präsentiert sich die Beauty-Influencerin mit dem Face Wrap, einer Gesichtsmaske, einem über Nacht einwirkenden Lipstain, einer Seidenhaube und einem Lockenwickler und freut sich über ihre definierte Kinnlinie. Ein Kommentar dazu lautet: "Manchmal kann ich es kaum glauben, dass der gesellschaftliche Blick auf Frauen so weit gegangen ist, dass Frauen glauben, sie bräuchten das..."

Skims-Fans bleiben ihrer Marke allerdings treu: Trotz aller Kritik und Skepsis auf Social Media war das Produkt binnen kürzester Zeit ausverkauft.