Skilanglauf der Frauen: Kronprinzessin Victoria feiert Schwedens Olympia-Gold

Am letzten Tag der Olympischen Winterspiele haben sich Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und die gemeinsamen Kinder auf den Rängen beim Skilanglauf gezeigt. Anschließend gratulierten sie der schwedischen Siegerin.

Kronprinzessin Victoria (48), Prinz Daniel (52) und ihre Kinder Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9) waren am Sonntag bei den Olympischen Winterspielen in Italien zu Gast. Sie verfolgten das Massenstart-Rennen der Langläuferinnen in Val di Fiemme und sahen live dabei zu, wie die Schwedin Ebba Andersson (28) Gold holte. "Hurra Schweden", jubelten die Royals auf Instagram. Ein Foto zeigt die Familie auf einer Tribüne. Alle tragen Kleidung in den Landesfarben Gelb und Blau. Victoria und Sohn Oscar halten zudem kleine Flaggen in der Hand.

Der Sieg soll besonders Victoria berührt haben. Der Zeitschrift "Svensk Damtidning" zufolge brach die Thronfolgerin während der Siegerehrung in Tränen aus.

Nach dem Triumph gratulierte die Familie Andersson und ihrer Teamkollegin Emma Ribom, die Zehnte wurde, persönlich. Zu sechst posierten sie zudem für ein Bild, auf dem alle in der italienischen Sonne strahlen. Victoria und Estelle stellten sich dafür neben die Sportlerinnen. Oscar stellte sich vor seine Eltern.

Daniel verfolgte mit Kindern Eishockey-Halbfinale

Für Kronprinzessin Victoria war es der erste Olympia-Besuch in diesem Jahr. Ehemann Daniel sowie die beiden Kinder waren am Freitag bereits bei einem Eishockeyspiel fotografiert worden. Gespannt sahen sie beim Halbfinale der Männer der kanadischen und finnischen Mannschaft gebannt zu.

Dass Victoria nun doch nach Italien reiste, kommt überraschend. Vor wenigen Wochen hatte Margareta Thorgren, Pressesprecherin des schwedischen Palasts, der "Svensk Damtidning" noch mitgeteilt, Victoria werde nicht zu den Winterspielen erscheinen. "Sie wird etwas später zu den Paralympics reisen, aber bei den Olympischen Spielen wird sie nicht dabei sein", hieß es in einem Statement. Ihr nächster offizieller Auftritt steht damit schon bald bevor: Die Paralympischen Winterspiele finden vom 6. bis 15. März ebenfalls in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.