Skilanglauf der Frauen: Kronprinzessin Victoria feiert Schwedens Olympia-Gold

Am letzten Tag der Olympischen Winterspiele haben sich Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und die gemeinsamen Kinder auf den Rängen beim Skilanglauf gezeigt. Anschließend gratulierten sie der schwedischen Siegerin.
Kronprinzessin Victoria (48), Prinz Daniel (52) und ihre Kinder Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9) waren am Sonntag bei den Olympischen Winterspielen in Italien zu Gast. Sie verfolgten das Massenstart-Rennen der Langläuferinnen in Val di Fiemme und sahen live dabei zu, wie die Schwedin Ebba Andersson (28) Gold holte. "Hurra Schweden", jubelten die Royals auf Instagram. Ein Foto zeigt die Familie auf einer Tribüne. Alle tragen Kleidung in den Landesfarben Gelb und Blau. Victoria und Sohn Oscar halten zudem kleine Flaggen in der Hand.