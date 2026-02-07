Skikurse und Entspannung kombiniert: Wellness und Wedeln? Familienauszeit im Großarltal

Ein Winterurlaub mit Kindern muss nicht zwangsläufig auf der Skipiste enden - zumindest nicht für die Eltern. Im Großarltal im Salzburger Land lässt sich der Familienurlaub auch einmal anders denken: mit Skikurs für den Nachwuchs und Wellnessprogramm für Erwachsene.

Viele Familien lieben Skiurlaube - doch nicht alle Eltern träumen davon, selbst auf die Piste zu gehen. Im Großarltal im Salzburger Land zeigt sich, dass sich Wintersport und Entspannung durchaus verbinden lassen. Während die Kinder tagsüber im Schnee unterwegs sind, bleibt den Erwachsenen Zeit für Ruhe, Genuss - und für sich selbst.

Das Skigebiet Großarltal-Dorfgastein bietet für junge Skifahrerinnen und Skifahrer passende Bedingungen. Skischulen wie die Skischule Panorama ermöglichen Kindern ab etwa drei bis vier Jahren einen altersgerechten Einstieg in den Wintersport. In kleinen Gruppen geht es unter Anleitung auf sanfte Übungshänge, kindgerecht betreut - teils ganztägig mit Mittagessen. Auch Leihausrüstung lässt sich unkompliziert organisieren und auf Wunsch direkt ins Hotel bringen.

Die Betreuung ist so angelegt, dass Eltern den Tag für eigene Unternehmungen oder zur Erholung nutzen können. Abwechslungsreiche Übungsareale mit Märchenfiguren oder Zauberteppichen erleichtern Kindern den Einstieg, Zwergerlrennen am Kursende setzen einen motivierenden Schlusspunkt.

Wellness mit Abstand zur Piste

Wer nicht selbst Ski fährt, findet im Ort Alternativen - etwa im Hotel Nesslerhof, das sich direkt an der Talstation befindet. Der familiengeführte Fünf-Sterne-Betrieb richtet sich an Gäste, die Bewegung und Rückzug verbinden möchten. Der Spa-Bereich umfasst mehrere Pools, Saunen und Ruhezonen, dazu gibt es täglich wechselnde Sport- und Entspannungsangebote. Wer möchte, kann also aktiv bleiben, muss es aber nicht.

Kulinarisch geht es regional geprägt, aber ambitioniert zu. Vom Frühstück über die Nachmittagsjause bis zum abendlichen Menü bleibt das Angebot konsistent hochwertig. Familien profitieren von großzügigen Suiten mit viel Raum und - je nach Kategorie - auch mit privatem Wellnessbereich wie Sauna oder Whirlpool. Das schafft Möglichkeiten für kleine Auszeiten, auch am Abend.

Treffpunkt "Wolke 7"

Nach dem Skikurs steht gemeinsame Zeit auf dem Programm. Ein beliebtes Ziel ist die neue Sky Lounge "Wolke 7" auf knapp 2.000 Metern Höhe. Das Gipfelrestaurant wurde zur Saison 2023/24 eröffnet und ist mit der Gondel auch ohne Skier erreichbar. Wer möchte, trifft hier den Rest der Familie auf einen Kaffee, ein spätes Mittagessen oder einfach, um den Blick zu genießen. Ein Spielbereich im Innenraum sorgt dafür, dass auch jüngere Gäste beschäftigt sind.

Mit rund 70 Pistenkilometern und 16 Liftanlagen zählt das Großarltal nicht zu den ganz großen Skigebieten Österreichs - was für viele Familien aber eher ein Vorteil ist. Die Wege sind kurz, das Angebot überschaubar, die Atmosphäre entspannt. Neben den Pisten gibt es Winterwanderwege, eine Rodelbahn, Pferdeschlittenfahrten - all das, was zu einem klassischen Winterurlaub gehört. Initiativen wie die "Mini's Week", bei der Kinder bis sechs Jahre gratis Kurse und Skipässe erhalten, ergänzen das Angebot.