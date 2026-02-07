Skikurse und Entspannung kombiniert: Wellness und Wedeln? Familienauszeit im Großarltal

Ein Winterurlaub mit Kindern muss nicht zwangsläufig auf der Skipiste enden - zumindest nicht für die Eltern. Im Großarltal im Salzburger Land lässt sich der Familienurlaub auch einmal anders denken: mit Skikurs für den Nachwuchs und Wellnessprogramm für Erwachsene.
Viele Familien lieben Skiurlaube - doch nicht alle Eltern träumen davon, selbst auf die Piste zu gehen. Im Großarltal im Salzburger Land zeigt sich, dass sich Wintersport und Entspannung durchaus verbinden lassen. Während die Kinder tagsüber im Schnee unterwegs sind, bleibt den Erwachsenen Zeit für Ruhe, Genuss - und für sich selbst.