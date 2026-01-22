Vor zwei Jahren noch Vize-Weltmeister, nun aus dem internen Aufgebot gestrichen: Andreas Wellinger muss bei der Flug-WM in Oberstdorf zuschauen.
Oberstdorf - Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger ist bei der Flug-WM in Oberstdorf überraschend in der internen Ausscheidung gescheitert und muss im Einzel zuschauen. Nach den zwei Trainingsflügen am Donnerstag entschied sich Bundestrainer Stefan Horngacher stattdessen für Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Pius Paschke und Karl Geiger. Der Einzelwettbewerb steigt am Freitag und Samstag über vier Durchgänge.