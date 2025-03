Skifliegen in Norwegen: Erster Sieg 2025: Wellinger gewinnt klar in Vikersund

2 Andreas Wellinger gewinnt in Vikersund. Foto: Terje Bendiksby/NTB/dpa

Die monatelange Krise bei Deutschlands Skispringern scheint endgültig überwunden. Andreas Wellinger glänzt auf der Flugschanze - und kann am Sonntag für eine Premiere sorgen.











Vikersund - Olympiasieger Andreas Wellinger hat die deutsche Skisprung-Flaute im Weltcup beendet und das Fliegen im norwegischen Vikersund gewonnen. Der 29 Jahre alte Bayer flog 228 sowie 229,5 Meter und setzte sich damit vor den beiden Slowenen Timi Zajc und Anze Lanisek durch. Genau drei Monate nach Pius Paschkes Erfolg in Titisee-Neustadt steht erstmals in diesem Jahr ein Deutscher in einem Einzel an der Spitze.