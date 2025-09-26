Skiabfahrt am Everest: Ohne Sauerstoff und Seile – Skiabfahrt vom Everest gemeldet

1 Der polnische Bergskifahrer Andrzej Bargiel am Mount Everest in Nepal vor seiner Abfahrt. Foto: Bartlomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool/dpa

Ohne Sauerstoff, ohne Seile - nur auf Skiern: Der Pole Andrzej Bargiel rast am Everest vom Gipfel ins Basislager und vermeldet einen Rekord. Dieser muss jedoch noch überprüft werden.











Link kopiert



Kathmandu - Der polnische Bergsteiger und Extremskifahrer Andrzej Bargiel hat nach eigenen Angaben als Erster eine Abfahrt vom Gipfel des Mount Everest auf Skiern ohne zusätzlichen Sauerstoff geschafft. Nach nur kurzem Aufenthalt am Gipfel des höchsten Bergs der Erde (8.849 Meter) habe er seine Skier angeschnallt und "den Abstieg ohne Verwendung von Fixseilen oder Leitern begonnen", teilte sein Pressebüro mit. Schon beim Aufstieg habe er keinen Flaschensauerstoff zu Hilfe genommen.