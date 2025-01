1 Nicht immer haben Skifahrer Glück wie in diesem Fall – häufig bleibt die Piste wegen Extremwetters gesperrt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Das Wetter ist nicht zu beeinflussen. Wenn darum die Lifte im Skigebiet stillstehen, ist das ärgerlich - schließlich sind die Tickets teuer. Eine Garantie für Erstattungen gibt es nicht, aber Chancen.











Geld zurück für den Skipass, wenn der Lift wegen heftiger Winde oder einer anderen Art von Extremwetter stillsteht: Bergbahnen schließen Erstattungsansprüche in solchen Fällen höherer Gewalt in der Regel in ihren Geschäftsbedingungen (AGB) aus – zumindest pauschal.