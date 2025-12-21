Zwei Jahre lang fährt Kira Weidle-Winkelmann der Konkurrenz nur hinterher. Nun gelingt - just in der Olympia-Saison - ihr Podest-Comeback. Der Auftritt in Val d'Isère ist eine Ansage.

Val d'Isère - Kira Weidle-Winkelmann lachte laut auf und prostete danach glückselig Superstar Lindsey Vonn zu. Nach fast dreijähriger Durststrecke fühlte sich der zweite Platz in der Abfahrt von Val d'Isère für die Skirennfahrerin fast an wie ein Sieg - entsprechend gelöst feierte und feixte die Starnbergerin auf dem Siegerpodium. Dass Cornelia Hütter ihr den Triumph wegschnappte? Geschenkt! Dass Weidle-Winkelmann aber gleichzeitig die große Vonn bezwang und auf Rang drei verwies? Das war ein riesiges Ausrufezeichen in dieser Olympia-Saison.

"Ich bin natürlich sehr, sehr happy, dass es heute endlich wieder für das Stockerl gereicht hat", sagte die 29-Jährige, die den siebten Top-3-Rang ihrer Karriere feierte. Zugleich bescherte sie dem Frauen-Team des Deutschen Skiverbands (DSV) schon den fünften Podestplatz dieses Winters. Gerade im Hinblick auf die Winterspiele sorgen Weidle-Winkelmann sowie Emma Aicher und Lena Dürr, die die anderen vier Top-3-Ergebnisse einfuhren, für ein Hochgefühl.

Kleiner Dämpfer dann im Super-G

Daran kratzte am Sonntag dann zwar etwas der Super-G von Val d'Isère, in dem Weidle-Winkelmann nur 21. wurde. Eineinhalb Sekunden langsamer war sie dabei als Siegerin Sofia Goggia (Italien), die vor Alice Robinson (Neuseeland) und der wieder starken Vonn (USA) gewann. "Das war schon ein bisschen ein Dämpfer, muss ich sagen", schilderte die Deutsche danach im ZDF.

Über Weihnachten will sie sich nun mit einem Mix aus Ausspannen und Training das richtige Gefühl holen, um beim olympischen Höhepunkt in Topform zu sein und vielleicht einen zweiten Cortina-Coup zu landen. Auf der legendären Strecke in den Dolomiten war Weidle-Winkelmann 2021 Vizeweltmeisterin geworden.

Jahrelanges Rätseln, Hadern, Zweifeln

Derartige Erfolge blieben zuletzt lange aus. "Das war wirklich hart", berichtete die Speed-Fahrerin im Rückblick auf die vergangenen zwei Winter, in denen sie regelmäßig weit hinterhergefahren war. Immer wieder rätselte sie, warum es nicht mehr lief, sie haderte und schien fast schon zu verzweifeln. Bei der WM im vorigen Februar in Saalbach-Hinterglemm enttäuschte sie heftig.

"Nach der letzten Saison habe ich mich rausgenommen, habe gesagt: Ich habe die Schnauze voll, ich muss was komplett ändern", schilderte sie nun nach ihrem Comeback und erzählte: "Ich habe für mich eine andere Herangehensweise gefunden, mit ein bisschen mehr Spaß am ganzen Sport."

Vonn schon jetzt in Gold-Form

Und das machte sich nun bezahlt: Die Starnbergerin feierte ihr bestes Weltcup-Ergebnis seit fast vier Jahren; im Januar 2022 in Altenmarkt-Zauchensee war sie schon einmal Zweite geworden. Ein Sieg fehlt noch in der Karriere. Vielleicht hebt sie sich den größtmöglichen Erfolg ja für Olympia in Cortina auf.

Dort haben aber freilich auch andere ihre Ansprüche angemeldet. Goggia etwa, die bei den Spielen in ihrer Heimat für ein Wintermärchen sorgen will. Oder Vonn, die nur wegen Olympia auf ihrer Lieblingsstrecke überhaupt ein Comeback gab. Die 41 Jahre alte Amerikanerin ist in blendender Form. In den bisherigen fünf Speedrennen des Winters gelang ihr die famose Bilanz von einem Sieg, einem zweiten Platz, zwei dritten Rängen und einmal Platz vier.