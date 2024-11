Ski alpin: US-Star Vonn kündigt Ski-Comeback mit künstlichem Knie an

München - Die einstige Abfahrts-Dominatorin Lindsey Vonn plant mit 40 Jahren ein Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Das gaben die Olympiasiegerin und der amerikanische Verband bekannt. Vonn hatte 2019 ihre erfolgreiche, aber auch von vielen Verletzungen samt wiederholter Kreuzbandrisse geprägte Karriere beendet. Erst im vergangenen Februar war ihr ein künstliches Kniegelenk eingesetzt worden.

"Mein Ziel ist es, das hier zu genießen, und hoffentlich führt mich dieser Weg zu Weltcup-Rennen", sagte Vonn in einem Interview der "New York Times". "Ich wäre nicht wieder im US-Skiteam, wenn ich keine Absichten hätte." Am Wochenende werde sie erstmals wieder mit der amerikanischen Mannschaft an Trainings in Copper Mountain (Colorado) teilnehmen.

Mit 82 Siegen ist Vonn die dritterfolgreichste Weltcup-Rennfahrerin der Historie nach ihrer Landsfrau Mikaela Shiffrin (97) und dem Schweden Ingemar Stenmark (86).