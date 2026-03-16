Ski Alpin: Ski-Star Vonn noch nicht bereit für Zukunfts-Frage

Lindsey Vonn hatte bei den Olympischen Winterspielen einen schlimmen Unfall. Wird sie jemals in den Skisport zurückkehren? Diese Frage will die Amerikanerin von ihren Fans nicht mehr hören.
Berlin - US-Skistar Lindsey Vonn will noch keine Entscheidung über ein mögliches Comeback nach ihrem schlimmen Unfall bei den Olympischen Spielen treffen. Sie sei "noch nicht bereit", um über ihre Zukunft im Skisport zu sprechen, schrieb die 41-Jährige beim Portal X: "Mein Fokus lag ganz auf meiner Genesung und darauf, wieder in meinen normalen Alltag zurückzufinden."